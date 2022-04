Vasco Rossi e il compleanno di Vado al massimo: “40 anni ma non li dimostra!”

Tornando ai giorni nostri, Vasco Rossi è tornato da pochi mesi con l’album “Siamo qui”, dal quale è stato estratto l’ultimo singolo “La pioggia alla domenica”, rifatto però in una speciale versione con Marracash a scopo benefico. Il disco sarà presentato dal vivo con un nuovo tour, al via il 20 maggio con un evento speciale da Trento, che toccherà anche i grandi stadi italiani nel corso dell’estate. In copertina su “TV Sorrisi e Canzoni”, Vasco ha anticipato che, insieme ai pezzi nuovi, la scaletta avrà anche “chicche” dai primissimi album della sua carriera, con brani che non porta live da tanti anni: sul palco, Vince Pastano sarà ancora il “capo orchestra”, con il resto della band ancora confermatissimo. “Ma ci sarà una sorpresa”, rivela il Blasco alla rivista, non nascondendo l’intenzione di fare una grandissima festa per il suo imperdibile ritorno sul palco dall’inizio della pandemia.