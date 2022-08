Vasco Rossi: da Zocca a Castellaneta, i prossimi raduni dei fan

Lo ha anticipato lo stesso Vasco sui social, qualche giorno fa, presentandolo come un “appuntamento intimo”, ricco di aneddoti, ma dal tema ancora “top secret”. All’incontro, stando a quanto scrive “Il Blasco fan club”, sono invitati solo gli iscritti con abbonamento in corso di validità: quest’anno, in particolare, saranno selezionati esattamente 40 fan che non hanno mai partecipato alle 13 precedenti edizioni; a loro, in qualità di ospiti, si aggiungeranno altri 5 fan che invece hanno già partecipato a uno dei precedenti incontri.