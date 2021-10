Vasco Rossi, c'è voglia di live: a ruba i biglietti per le cinque nuove date

Il VASCO LIVE Tour ’22 parte da Trento e attraversa gli stadi italiani dal 20 maggio al 30 giugno 2022. Vasco Rossi ha commentato: “Cosa succederà...non me lo riesco a immaginare. Io non sto nella pelle, sarà come minimo un’esplosione di emozioni, io non vedo l’ora di rivederli e di riabbracciarli. Tutti”.