Vasco Rossi, boom di biglietti venduti: più di 40mila in meno di due ore

Oggi (4 ottobre), a mezzogiorno è stata aperta la vendita ai membri del Blasco Fan Club per le date di “Vasco Live 2024”, il tour negli stadi con Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale. I biglietti, come prevedibile, sono andati subito a ruba: in un'ora e mezzo, è stata superata quota 40mila ticket venduti.