Vasco Rossi: Beppe Sala lo omaggia con una lettera "da fan"

Oltre al riconoscimento da parte di Sala, Vasco ha un altro motivo per festeggiare: il suo album "Buoni o cattivi", definito da lui stesso "provocatorio", compie 20 anni. Al momento della sua uscita, il disco aveva mantenuto il primo in classifica per 15 settimane. Vasco Rossi ha spiegato che l'album è stato concepito "per dar voce a chi non ha voce e anche un po’ per smascherare le ipocrisie più comuni". Ha inoltre aggiunto: "Ho chiamato quel disco 'Buoni o cattivi', perché in questo mondo tentano continuamente di dividerci, ci vogliono mettere da una parte o dall’altra, quando invece c’è un enorme bisogno di unità".