Vasco Rossi: arriva la docu-serie sulla sua vita, con una canzone nuova

La “vita spericolata” di Vasco Rossi si trasforma in una docu-serie. Prende il titolo di “Il Supervissuto” e arriva in streaming, per un totale di 5 episodi, tra una settimana esatta, il 27 settembre. Ad accompagnare il progetto, c’è anche la canzone inedita “Gli sbagli che fai”: ecco il trailer della serie tv e un'anticipazione del pezzo.