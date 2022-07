“Viva Torino!”, esclama Vasco Rossi al suo arrivo nella città. Questa sera, giovedì 30 giugno, sarà protagonista di un grande concerto allo Stadio Olimpico che chiuderà, con l’ennesimo sold out, lo straordinario successo del Vasco Live 2022. Prima dell’ultimo “round”, così come lo ha definito lui stesso, il rocker ha approfittato dell’occasione per fare visita all’amico Don Ciotti, in un dialogo tra musica, amore e pace.