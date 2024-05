Vasco Rossi, 45 anni fa ascoltavamo per la prima volta “Albachiara”

Il rocker di Zocca ha anche svelato un retroscena sulla scelta dell'ordine dei brani dell'album, condividendo per la prima volta la foto di un vero cimelio: la versione non definitiva di “Non siamo mica gli americani”. ““Albachiara” è in bella evidenza sul primo lato del disco, prima di finire nascosta, da Mario Rapallo, discografico di allora, a metà del secondo lato. Rapallo non aveva assolutamente capito l’importanza che aveva quella canzone per Vasco”.