Vasco: le prime anticipazioni sulla scaletta del tour estivo

Il tour estivo di Vasco Rossi negli stadi scalderà i motori a Bibione, con il Soundcheck riservato agli iscritti al Blasco Fan Club sabato 1 giugno e con la data Zero domenica 2. Poi l’artista si prenderà Milano San Siro con sette concerti sold out consecutivi fra il 7 e il 20 giugno. Per finire, ci sono in programma altre quattro date al San Nicola di Bari tra il 25 e il 30 giugno: tre di questi appuntamenti hanno già registrato il tutto esaurito, mentre sono ancora disponibili alcuni biglietti per il 29 giugno.