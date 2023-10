Vasco: la statua a grandezza naturale con 400 chili di cioccolato

Intanto, secondo le rilevazioni di EarOne, il video ufficiale dell’ultimo singolo di Vasco “Gli sbagli che fai” è stato il più trasmesso in TV della settimana e le date del tour estivo del rocker negli stadi, che vedrà ancora una volta Radio Italia solomusicaitaliana in veste di radio ufficiale, hanno realizzato un sold out dietro l’altro in tempi da record: saranno sette appuntamenti a Milano San Siro il 7, 8, 11, 12, 15, 19, e 20 giugno e due al San Nicola di Bari il 26 e il 30 giugno.