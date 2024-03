Vasco: la data Zero a Bibione raddoppia per il fan club ufficiale

Dopo il Soundcheck e la data Zero a Bibione, Vasco darà il via ufficialmente al suo tour estivo negli stadi, che vede Radio Italia solomusicaitaliana in veste di radio ufficiale e che è ormai praticamente tutto sold out. In programma ci sono sette concerti allo stadio San Siro di Milano (7, 8, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno) e quattro allo stadio San Nicola di Bari (25, 26, 29 e 30 giugno), per un totale di altri 11 live. Gli unici biglietti rimasti sono per la data del 29 giugno a Bari, ma si stanno esaurendo in fretta.