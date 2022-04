Vasco: l’appuntamento con i fan per le prove generali del concerto di Trento

In questi giorni Vasco ha speso alcune parole per raccontare come prepara le scalette dei suoi concerti e come sta preparando quella del prossimo tour: “Il mio obiettivo, quando scelgo i pezzi per i live, è far sì che ogni singolo brano trovi la sua giusta collocazione all'interno di quella straordinaria tempesta emotiva che è il concerto. Mettere in fila le canzoni per uno spettacolo assomiglia all'accordatura perfetta di uno strumento. Bisogna lavorarci finché non suona alla perfezione”, ha scritto il rocker su Instagram.