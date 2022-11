Vasco, Jova, Cremonini, Eros: la musica celebra così Pecco Bagnaia

La stessa foto postata dal Blasco, con Valentino a festeggiare insieme a Bagnaia, è stata ripresa anche da Cesare Cremonini: “Sono davvero felice per Pecco, Campione del Mondo su Ducati in MotoGP!!! Un ragazzo fantastico e un campione cresciuto con i sogni in tasca e tanto lavoro per realizzarli. Te lo strameriti Pecco!”, ha scritto l’artista, che non si è voluto perdere questo momento mentre arrivava nella sua Bologna. “Ho visto la gara in treno mentre tornavo verso casa, per la gioia del vicino di posto! Complimenti a tutti!! Che storia bellissima”, ha concluso quindi mentre si preparava al primo live alla Unipol Arena, in scena questa sera con Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale del tour.