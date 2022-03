Vasco: gli auguri a mamma Novella per i suoi 91 anni e le foto

Il cantante ha inoltre svelato che mamma Novella è anche una nonna molto premurosa e prepara tigelle e tortellini per tutta la famiglia, ma soprattutto ha raccontato ai fan di quando la donna prese carta e penna per rispondere a un giornalista che aveva attaccato suo figlio sul piano personale, scrivendo: “Mio figlio non è un diavolo né un santo ma è onesto come lo era sua padre. Le auguro che i suoi figli possano dire altrettanto di lei”.