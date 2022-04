Vasco dà i numeri del concerto a Trento e sono impressionanti

Vasco Rossi è pronto a offrire ai fan un evento strepitoso. Il 20 maggio, nella nuovissima Trentino Music Arena con la cornice delle montagne alle spalle, il rocker darà il via al suo tour tutto sold out. Lo farà sopra a un palco che ha mostrato con fierezza sui social: "Ci sono voluti 5 giorni per montarlo e ce ne vorranno 2/3 per smontarlo! Altezza 28 metri, praticamente un palazzo di 9 piani. Larghezza di 88/90 metri e Profondità di 26 metri”, ha comunicato con dovizia di dettagli.