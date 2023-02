Valentina Parisse va contro la scienza: il video per Radio Italia

Spesso le Storie di Instagram di Valentina Parisse sono girate e pubblicate in treno. “Scrivo anche in treno: mi piace da impazzire”, ha raccontato. “Peraltro mio papà faceva il ferroviere, quindi ho anche dei ricordi che vanno indietro alla mia infanzia. Scrivo e mi piace un sacco vedere le persone, non sai quanti incontri fighissimi faccio… Sono innamorata del viaggio e del treno in particolare”.