Valentina Parisse: Takagi & Ketra, l'amore, il papà e il suo idolo. Video

PRESENTE E FUTURO. Valentina Parisse ha scritto canzoni per Renato Zero (“Rivoluzione”, “Stai giù”) e Michele Zarrillo (“Vivere e rinascere”, “Nell’Estasi o nel Fango” - Sanremo 2020). "Per me le collaborazioni sono fondamentali nella musica e nell'arte in generale ma soprattutto nella musica perché possono avvicinarti a dei punti di vista diversi". Come va l'attività da autrice? Sta scrivendo per qualche artista? "In questo momento mi sto molto concentrando sui miei brani e credo che a brevissimo ci sarà il mio album e quindi questa è la cosa sulla quale sono più concentrata adesso".