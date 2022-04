Valentina Parisse: il live a giugno a Roma e l'album dopo l'estate

Tu hai collaborato con artisti importanti, come Zarrillo e Renato Zero… “Per Zarrillo in occasione del Sanremo 2020, prima che il mondo cambiasse. Renato è un altro romano, per l'Italia è un'icona, per noi romani è quasi una persona di famiglia, credo di essere davvero cresciuta tanto con questo incontro. Le mie canzoni sono arrivate a Renato attraverso il musicista Phil Palmer, lui le ha ascoltate e se ne è innamorato”