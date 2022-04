Il brano è candidato come “Miglior canzone originale” alla 67esima edizione dei David di Donatello, insieme a: “La profondità degli abissi” (di Manuel Agnelli in “Diabolik”), “Faccio ‘a polka” (di Nicola Piovani e Dodo Gagliardi ne “I fratelli De Filippo”), “Just you” (di Giuliano Taviani e Carmelo Travia in “L’Arminuta”) e “Piccolo corpo” (di Laura Samani, nell’omonimo film).