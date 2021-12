Un anno dopo l'incidente alla mano, Nek porta gli auguri al Policlinico di Modena

L'incidente risale alla metà di novembre del 2020: Filippo era a casa, in campagna, quando si è ferito con una sega circolare. Erano servite 11 ore di intervento per salvargli due dita, come ha raccontato lui stesso anche a Radio Italia solomusicaitaliana, in occasione del Nek Day: “Per un musicista, è qualcosa di estremamente pesante”, aveva dichiarato. “Tornare sul palco e rimettere le dita su uno strumento non era matematico”.