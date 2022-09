Umberto Tozzi: i concerti di Palermo e Taormina slittano a ottobre

Ildisi terrà l’8 ottobre, mentre la serata di Taormina, a cui prenderanno parte anche diversi ospiti, fra cui Giuliano Sangiorgi, Giorgio Panariello, Raf, Nek, Marco Masini e Al Bano , è riprogrammata per il 9 ottobre. Igià acquistati per le due location restano validi per queste nuove date.