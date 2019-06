Ultimo ha mantenuto le promesse. Nel backstage di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in piazza Duomo a Milano aveva rivelato che il suo nuovo singolo sarebbe probabilmente uscito a inizio giugno.

Detto, fatto. Venerdì 7 giugno sarà il giorno di "Ipocondria", quarto estratto dall'album "Colpa delle favole", dopo "I tuoi particolari", "Fateme cantà" e "Rondini al guinzaglio".“Nel momento in cui due cerchi si sovrappongono non hanno nulla più da condividere, se non lo spazio che li accomuna” così Ultimo descrive il brano nel comunicato di presentazione. "La vicinanza fisica non sempre rappresenta l’elemento fondamentale in un rapporto, al contrario questa può portare all’abitudine, a quella quotidianità che spesso diventa soffocante. In amore, come nella vita, le cose che abbiamo il potere di immaginare sono le più forti: desiderare di rivedere la persona che si ama e sognare di riabbracciarla sono il motore che spinge ad andare avanti ogni giorno con nuova energia".

La canzone è accompagnata da un video, firmato dal regista Emanuele Pisano. Nella clip, un medico e un'infermiera si trovano al comando di un’insolita casa di cura. Tra i pazienti ricoverati, affetti da disturbi strani e alquanto buffi, c'è anche Ultimo che cerca di trovare rimedio alla sua strana “Ipocondria”.

Intanto, il cantante si prepara per “La Favola”, il maxi-concerto allo stadio Olimpico di Roma del 4 luglio che chiuderà un tour da 300mila biglietti venduti. Nell'attesa Ultimo ha condiviso nelle Storie di Instagram una proposta di matrimonio durante un suo live.