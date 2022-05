Ultimo, Vieni nel mio cuore: “L’ho scritta sognando il fomento negli stadi”

“Vieni nel mio cuore? Perfetta per gli stadi. Il tour? Non vedo l’ora”. Ultimo si racconta, con tante curiosità, il giorno dopo il trionfo della sua Roma, a pochi giorni da Radio Italia Live - Il Concerto in Piazza Duomo a Milano e in attesa dei concerti con la nostra emittente al suo fianco. Ecco la chiacchierata davanti al pubblico del Reward Music Place in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv e radioitalia.it in compagnia di Marina Minetti e Marco Falivelli.