Ultimo: il nuovo brano “Vieni nel mio cuore” per il tour negli stadi

L'artista ne ha dato un'anticipazione su TikTok con un video in cui si prende un caffè a petto nudo, sfoggiando i tutti i tatuaggi, mentre si sente le sua voce che canta: “Ogni volta che ti guardo penso a come stai, a come vivi, a quanto sei felice. Voglio stare dentro te quando la notte dici Amore vieni, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore, vieni nel mio cuore che c'è un posto migliore”. Il tutto accompagnata da una musica energica, perfetta per accompagnare il primo tour negli stadi di Ultimo che prenderà il via il 5 giugno dallo Stadio Comunale di Bibione (Venezia).