Ultimo, Torino è (ancora) il suo “Altrove”. All’Olimpico c’è anche Eros Ramazzotti

“Grazie col cuore, mi date un amore che non so descrivere”, sono le ultime parole dell'artista prima di lasciare il palco. Sono servite alcune ore per rimettere in ordine le emozioni: “Queste due date di Torino sono state fuoco. Se non vieni non puoi capirlo!”, scrive Ultimo la mattina successiva. Il tour non è ancora finito, e i suoi live sono aperti proprio a tutti: “Invito sempre chi è scettico a venire a un mio concerto, ma non per spocchia di come sto sul palco io, ma per spocchia di come state sotto il palco VOI. Urlate dall’inizio alla fine ogni canzone e per un cantautore non c’è cosa più bella”. Ora tocca a Roma, anzi, la sua Roma: la favola di Ultimo si prepara ad arrivare a un altro Stadio Olimpico, quello della Capitale, per 3 sold out consecutivi il 22, 23 e 24 giugno.