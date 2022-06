Ultimo Stadi 2022: sold out anche Bari. In arrivo il video di “Vieni nel mio cuore”

Dopo i primi 3 concerti tutti esauriti e appena andati in scena, non si fermano i sold out del tour di Ultimo negli stadi insieme a Radio Italia solomusicaitaliana. Anche per la data di Bari i biglietti sono andati polverizzati e restano pochissime le tappe per cui si può ancora acquistare un posto. Intanto, dovrebbe arrivare presto il video ufficiale di “Vieni nel mio cuore”, il singolo lanciato per l’estate dal cantautore, ritratto nella foto in alto da Marco Borrelli.