Ultimo rivive Radio Italia Live - Il Concerto con i fan: il video

Era lunedì 27 maggio 2019: il cantante ha eseguito Pianeti, I tuoi particolari e Ti dedico il silenzio. In appuntamenti come il nostro, le performance di Ultimo e di tutto il cast sono ancora più preziose, perché riarrangiate in maniera unica per l'occasione con l'accompagnamento dell'orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.