Ultimo, numeri pazzeschi negli stadi. 180mila fan solo a Roma, nuove date

Le buone notizie per i fan di Ultimo, in attesa del suo atteso ritorno a Sanremo e dell’album nuovo, non sono finite. “Dopo 4 anni dalla mia prima volta, ci rivediamo il 1° luglio allo Stadio Teghil di Lignano per la data zero”, ha scritto lui. Anche in questo caso, i biglietti saranno in vendita da mercoledì alle 11.