Ultimo la butta lì ai fan: “Ma un concertino improvvisato una di queste sere?”

Non sono 200, ma già 250mila le persone che si sono accaparrate un biglietto per assistere a uno dei suoi prossimi concerti negli stadi, in programma nell’estate del 2024. La tournée debutterà il 2 giugno con la Data Zero allo stadio Nereo Rocco di Trieste e terminerà il 6 luglio all’Euganeo di Padova, in quello che si preannuncia come l’ormai ennesimo consueto bagno di folla per Ultimo.