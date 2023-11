Ultimo: la bidella Angelina svela dove scappava ai tempi della scuola

“La mia bidella del cuore”, scrive Ultimo documentando proprio la sua visita speciale alla casa di Angelina. L’ex studente e la bidella ricordano i tempi trascorsi insieme nell’istituto romano frequentato dall’artista: “Scappavi sempre in Centrale”, dice lei, rivelando anche di aver fatto finta di niente quando Ultimo, qualche volta, ha “bigiato” senza presentarsi in classe. “Ma non ho mai fatto danni!”, si difende Niccolò, anche se la bidella non sembra essere troppo d’accordo: ecco il simpatico video che li vede protagonisti.