Ultimo: l'album “Solo” non c'è ancora ma ha già venduto 10mila copie

“La cosa pazzesca è che senza ancora aver fatto uscire il disco, sono state già vendute 10mila copie. Non mi abituerò mai al vostro amore. Grazie” scrive Niccolò Moriconi in arte Ultimo su Instagram confermando che i fan non vedono l'ora di avere tra le mani l'opera, disponibile in pre-order dal 22 settembre.