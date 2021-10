Ultimo, “Io sono le mie canzoni”: ecco perché l'album si chiama “Solo”

“Mi vengono in mente tutti i pomeriggi di questi ultimi due anni. Pomeriggi che non passavano mai, vissuti male. E chi mi è stato vicino sa di cosa parlo...⁣” racconta Niccolò Moriconi in arte Ultimo, “Anche se ora le cose stanno cambiando, dentro e fuori di me, ho voluto chiamare l’album SOLO, così che possa per sempre ricordarmi di quei pomeriggi. Di questo periodo storico assurdo”.