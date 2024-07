Ultimo: i (quasi) sold out del 2025 e il successo dei suoi album secondo la FIMI

Intanto, la serie di concerti in cui Ultimo è attualmente impegnato sta volgendo al termine; manca solo una data, quella del 6 luglio a Padova. Dopo questo live, Niccolò si andrà a riposare nel luogo in cui si è esibito lo scorso 28 giugno, cioè la Sicilia, che ha spiegato essere uno di "quei posti che riescono a farmi sentire 'Altrove'". Ha poi aggiunto: "Quando sono qui mi sento sereno, in pace con me stesso. Vengo sempre qui quando finisco il tour perché è il mio posto preferito dove venire a staccare".