Ultimo: “Ed Sheeran? Per me è il massimo, il feat è nato così”. Video

ED SHEERAN. Ultimo ha messo a segno un’incredibile collaborazione internazionale, duettando con Ed Sheeran. Com’è nata la collaborazione con lui, che tra l’altro è appena diventato papà per la seconda volta?

“È nata tramite messaggi, nel senso che lui voleva fare un remix del brano ‘2 Step’. Ci siamo scambiati alcuni messaggi. Ogni tanto poi, siccome lui ama molto l’Italia, parliamo anche di vino da parte mia perché sono italiano e di birra da parte sua perché è inglese. Poi da lì è nato tutto, insomma, e siamo in contatto. Per me è stato un onore perché per me Ed Sheeran è il massimo della musica”.