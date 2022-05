Ultimo: “Per RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO, ho preparato una cosa bellissima”

Ultimo, nel cast di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in piazza Duomo a Milano, parla del suo ritorno dal vivo in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. Il concerto di questa sera in piazza Duomo a Milano è solo un assaggio del tour che lo vedrà protagonista in 15 stadi italiani insieme a Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale. L’artista stasera eseguirà una versione di speciale di “Pianeti” con il duo di violoncellisti 2Cellos.