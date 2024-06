Ultimo: dopo la data Zero negli stadi, il Disco d’Oro. “Grato del vostro amore”

Le immagini che accompagnano il messaggio lo ritraggono proprio sul palco, durante il concerto andato in scena ieri sera (domenica 2 giugno) a Trieste: “È un periodo fondamentale per la mia vita e per la mia carriera. Godetevi tutto ragazzi… io ci sono dentro come poche volte… sono grato del vostro amore e riconoscente a tutti voi dal profondo del cuore”. L’artista celebra così anche la certificazione Oro per il suo ultimo disco “Altrove”: a poche settimane dalla sua pubblicazione, le copie vendute sono già più di 25mila.