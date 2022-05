Ultimo di corsa verso gli stadi: “Questo momento lo aspetto da troppo”

In un post di qualche giorno fa, Ultimo aveva scritto: “Ora ho questo tour e quasi fatico a parlare con chi ho vicino. Giro per casa con le cuffie, riascolto i brani. Mi sveglio con l’adrenalina alle 3:30 di notte, guardo il palco sul cellulare e poi mi rimetto a letto. Mangio e mentre mastico suona dentro la mia testa l’intro del concerto. Esco a fare due passi e un amico mi chiede una cosa, distratto non rispondo e mi chiede se va tutto bene. Si va tutto bene, la mia testa non è qui ora. È dentro la mia missione. Sono sulle mie. Non per chissà quale motivo, ma perché questo momento lo aspetto da troppo”.