Ultimo dà appuntamento a #RILIVE e promette una sorpresa...

Ultimo non vede l'ora di salire sul palco di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO: lo ha dimostrato con una Storia su Instagram, in cui ha ricordato l'appuntamento di mercoledì 15 maggio in Piazza Duomo a Milano. Al promemoria ha aggiunto una frase che ha ingolosito i fan: “Forse prima ci sarà una sorpresa”, ha infatti scritto, facendo presagire novità musicali in imminente arrivo.