Ultimo, annuncio sulle note di “Buongiorno vita”: doppio sold out a Torino e Firenze

Negli ultimi giorni, la fidanzata di Ultimo, Jacqueline Luna, si è fatta immortalare sui social proprio mentre studiava il testo di questo brano. La ragazza, infatti, è già arrivata in Italia dall’America e sta “ripassando” i brani più importanti di Niccolò per cantarli a squarciagola insieme a lui negli stadi. Prima di dare il via alla tournée da Bibione, però, il giovane cantautore è atteso dall'importante appuntamento in Piazza Duomo a Milano, sabato 21 maggio, per RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO.