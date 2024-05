Ultimo, "Altrove": il video ufficiale e la versione allo Stadio Olimpico all'alba

In occasione dell'uscita di "Altrove", Ultimo ha cantato e suonato il pezzo al piano nella cornice di uno Stadio Olimpico vuoto e illuminato dall'alba. La location romana è una di quelle che ospiteranno il cantautore durante il suo "Ultimo Stadi 2024 - La Favola Continua", al via con la data Zero del 2 giugno a Trieste.