Ultimo, 3 sold out su 3 nella sua Roma: 300mila biglietti venduti per gli stadi

Poi, lo spettacolo si sposterà a San Siro, per due notti speciali in programma esattamente il 17 e il 18 luglio: i posti liberi sono sempre meno anche per i concerti a Milano, con le ultime disponibilità che riguardano principalmente il terzo anello dello stadio. Non è un caso, infatti, che i biglietti già staccati per il tour “Ultimo Stadi 2023 - La favola continua...” siano più di 300mila.