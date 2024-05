Tropico, il nuovo singolo “Ammore Pe Na Sera” prima del tour estivo

Il singolo farà parte del nuovo album di Tropico, che in questi mesi sta dando tutto sé stesso per il nuovo progetto che arriverà dopo il successo del precedente “Chiamami quando la magia finisce”, uscito lo scorso autunno. “Sto scrivendo il nuovo disco e come sempre scrivere i dischi per me è un’esperienza di puro terrore, ma resta una delle cose più incredibili della mia vita. Io esisto in base ai dischi che faccio, le canzoni mi servono per mettermi in pari con la vita, prima di trovare quelle che mi servono, non so assolutamente chi sono”, ha scritto sui social.