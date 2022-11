Tristi o felici per fare una bella canzone d’amore? Marco Masini la pensa così

All’inizio del video, rispondendo alla domanda sulle canzoni d’amore, Marco non ha risolto il dubbio. Ha spiegato: “Bisogna avere amato per fare le canzoni d’amore, sapere cos’è la gioia e la sofferenza dell’amore. Solo così si può scrivere una canzone d’amore. Non ha importanza lo stato d’animo, non ha importanza se in quel momento sei triste o felice. Ha importanza che tu abbia in qualche modo conosciuto nella sofferenza e nella felicità l’amore”.