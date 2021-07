Tour al via, Diodato torna a scuola col primo live a Pistoia: ecco perché

“In quindici secondi provo a spiegarvi perché cominciare questo tour da Pistoia ha un significato particolare per me”, dichiara Antonio Diodato, “Questo video me lo ha inviato il mio amico Daniele, mio compagno di scuola quando abitavo a Montecatini Terme, giusto a qualche chilometro di distanza dalla piazza in cui, questa sera, si aprirà il tour. Oggi davanti a quella scuola c’è il mio manifesto e una piccola parte di me è ancora lì, su quei gradini. #backtothefuture”.