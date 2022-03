Tommaso Paradiso: “Ora io e Verdone ci mandiamo vocali, ma non di 10 minuti!”

Sui social e nei suoi video, non è raro vedere Tommaso Paradiso alle prese con palestra e attività fisica. Secondo la scienza, per arrivare pronti all’estate, servirebbe iniziare a prepararsi già in questo periodo: il cantautore, però, non sembra preoccupato della cosa. “Alla prova costume non ci ho mai pensato”, confida a Radio Italia solomusicaitaliana. “Io faccio sport quotidianamente, semplicemente perché mi aiuta a livello psicologico, mentale e fisico”. Qual è, quindi, il suo programma di allenamento? “Faccio un’attività fisica molto diversificata”, spiega. “Una volta posso fare dei circuiti, con un mix di corsa e pesi, un’altra volta faccio boxe, ora sto facendo molta bicicletta…”. Per spiegare meglio la sua filosofia, Tommaso prende in prestito le parole di “Controllo”, pezzo dei Thegiornalisti. “Lo dico anche in una canzone di qualche anno fa: mi alleno solo per rimediare. Alla fine, se tu vuoi fare la prova costume, devi essere un sergente a tavola, anche se lo sport aiuta un po’ a compensare. Però mi piace cominciare la giornata facendo sport”.