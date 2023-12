Tiziano Ferro non ha pubblicato il tanto atteso video-Karaoke di Natale: ultimamente non riesce a “cantare, scrivere, fare musica”, come ha ammesso lui stesso in un post su Instagram. A suo dire, il suo corpo e la sua voce gli stanno chiedendo una pausa: lo ha realizzato dopo l’esibizione da remoto con Elisa per il primo dei due concerti An Intimate Christmas al Mediolanum Forum di Assago (Milano). “Pochi giorni fa ho registrato la performance con la fantastica Elisa. Ho cantato e ho pensato che tutto si fosse sbloccato. Finita quella performance è andata via la voce per un po’”, ha raccontato.