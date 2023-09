Tiziano Ferro divorzia: annullati gli appuntamenti per presentare il libro

Il motivo per cui gli impegni promozionali del libro sono stati cancellati è che, in questo momento, tutta l’attenzione di Tiziano Ferro è concentrata sui suoi figli Margherita e Andres, che passano gran parte del tempo a casa con lui. In questo momento l’artista non può portarli in viaggio con lui in Italia e nemmeno lasciarli da soli negli Stati Uniti, quindi non c’era alternativa alla sua scelta di sospendere gli appuntamenti di presentazione del romanzo: “Ho portato avanti un tour contro il parere dei medici. Non avrei mai cancellato quei concerti, non mi sarei mai privato della gioia di ritrovarvi dopo sei anni, di cantare e ballare insieme. Questa volta, però, è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità”, ha spiegato il cantante.