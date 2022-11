Tiziano Ferro, l’emozione dell’anteprima del nuovo album: “Ci sarà anche Victor”

Abbiamo sentito in anteprima anche “Addio mio amore”, dove “mio amore” in realtà non è una persona...

“La canzone è nata dalla ritmica, perché giocavo con una batteria elettronica. L’ho scritta da solo, ma poi ha preso una piega molto diversa: il testo è dark, la musica invece poteva essere quella che veniva suonata in discoteca negli anni ‘80. ‘Addio mio amore’ parla del rapporto con la salute mentale e la depressione. Mi piace che se ne parli, ma non che si possa usare come elemento di colore: non si parla di cura, di mancanza di stigma, dei reali sintomi... C’è ancora questo senso di terrore verso una cosa che può essere più facile e risolvibile. L’ispirazione l’ho trovata da un podcast di Lady Gaga con Oprah Winfrey: lei parlava in modo brutalmente chiaro del suo percorso di recupero per la salute mentale e fisica. Veniamo da un passato in cui farmaci e cure erano somministrate malissimo e sono diventate un tabù. Ora invece c’è amore nei confronti di quello che è diventato solo ‘una cosa’: si può risolvere, ma non se ne parla. In questa canzone, c’è l’immagine affascinante di una donna brava a plagiarti: la depressione ti convince che il tuo dolore sia la zona di conforto. Questa è una cosa pericolosa ed è importante parlarne nel dettaglio, senza vergogna.”