Tiziano Ferro, fuori album e singolo: guarda il video de “La prima festa del papà”

Il nuovo singolo nasce da un messaggio che Tiziano ha ricevuto da suo padre proprio nel giorno della festa del papà: “La storia prosegue, il testimone è tuo”. Il cantautore non lo ha voluto modificare e lo cita testualmente nel brano: “È difficile spiegare quanto ha significato per me quel messaggio e quanto, fino a quel momento, non avevo davvero realizzato nella mia testa quel passaggio di testimone”. In diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, a proposito, aveva anche detto: “È un gesto potente ma, lì per lì, ho provato inadeguatezza, come se non me lo meritassi; è un pretesto per parlare di qualcosa che per me è un miracolo”.