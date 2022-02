Tiziano Ferro è ossessionato da “Ciao Ciao” de La rappresentante di Lista

“Questa canzone mi ha preso alla sprovvista. E adesso, cara Rappresentante di Lista, me lo paghi tu lo psicologo per farmi uscire dall’ossessione?”, ha scritto Tiziano Ferro nelle sue storie di Instagram in riferimento a “Ciao Ciao”, il brano con cui La Rappresentante di Lista ha partecipato a Sanremo 2022 classificandosi al settimo posto.